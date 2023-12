Ibrahimovic: “Ritorno al Milan? Stiamo parlando. Vediamo cosa succederà”

Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante del Milan, ha rilasciato una breve dichiarazione a ‘Sky Sport‘ sul suo possibile ritorno in rossonero. “Non lo so, vediamo, stiamo parlando e vediamo cosa succederà”, le parole di Ibra....

Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante del Milan, ha rilasciato una breve dichiarazione a 'Sky Sport' sul suo possibile ritorno in rossonero. "Non lo so, vediamo, stiamo parlando e vediamo cosa succederà", le parole di Ibra. Che non lasciano, dunque, presagire un rientro così imminente nel club di Via Aldo Rossi in altra veste.