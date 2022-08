Ex Milan, Gattuso non ha paura del mercato: ”Mi preoccupa solo la morte”

Incalzato da un giornalista circa le problematiche evidenziate sul mercato dal Valencia durante la conferenza stampa precedente al match dei giallorossi contro l' Athletic Bilbao , il tecnico dei 'Murcielagos' Rino Gattuso - per altro leggenda della storia del Milan - ha risposto alla sua maniera.

"Mi preoccupano i pochi acquisti? No, io temo solo la morte, il resto non mi preoccupa. Mi preoccupa solo la morte, se un medico mi dice che mi restano5/6 mesi di vita. Per ora ho questa rosa e questi giocatori, e lavoro con tutto quello che ho".