Ex Milan, Fassone: “Voglio tornare a fare il dirigente” | News

MILAN NEWS – Marco Fassone, ex amministratore delegato del Milan, ospite di SportLab, evento organizzato dal Corriere dello Sport e Tuttosport, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco le sue parole riportate dal portale calcioefinanza.it.

“Un mio ritorno nel mondo del calcio? Vengo da una storia personale e professionale da manager, da dirigente d’azienda. Ho iniziato nel 1988 alla Ferrero e poi alla Galbani, prima di 20 anni di calcio. La mia esperienza mi porta a prediligere ruolo manageriale rispetto alla consulenza, ma mi sto divertendo nella mia attività di advisor non solo nei confronti del fondo Bain ma anche per diversi enti e istituzioni nelle attività calcistiche. La mia volontà, in prospettiva, è però fare ancora il dirigente nel mondo del calcio”

“L’ingresso dei fondi nella Lega Serie A? Si tratta di una inizione di liquidità importante che saranno distribuiti alle società – prosegue Fassone – .In un momento di incertezza e difficoltà, molte squadre hanno difficoltà economiche importanti. Un fondo che si affianchi a società può dare un importante contribuito da punto di vista finanziario. Ma aspetto più importante è prospettiva. La Serie A è rimasta indietro nella capacità di sviluppare ricavi. Eravamo uu punto di riferimento europeo 10/15 anni fa ma siamo ora ultimi tra 5 potenze per diritti tv. Dare la gestione della governance ai fondi darà possibilità a lega di tornare tra 3/6 anni ad essere molto più competitiva”.

