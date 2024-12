Sui problemi

“La squadra ha dei problemi soprattutto di spirito collettivo. Per ieri ci sono delle attenuanti, mancava un giocatore come Pulisic che ha risolto tanti problemi e il centrocampo ha sofferto, la squadra ha poco equilibrio. Come se non bastasse ha giocatori fuori condizione, su tutti Theo Hernandez, che va assolutamente recuperato. Quando sta bene è devastante“.