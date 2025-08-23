Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Ex Milan, ecco il pronostico di Evani per lo Scudetto

INTERVISTE

Ex Milan, ecco il pronostico di Evani per lo Scudetto

Massimiliano Allegri AC Milan amichevole Leeds-Milan 1-1
Evani, ex Milan e oggi alla Sampdoria, svela a TMW il suo pronostico scudetto: ecco le squadre favorite in Serie A
Francesco De Benedittis

Alberico Evani, ex centrocampista del Milan dal 1980 fino al 1993 e attuale allenatore della Sampdoria in Serie B – affiancato da Attilio Lombardo – ha rilasciato un’intervista a Tuttomercatoweb. Tra i tanti temi trattati, Evani ha parlato anche delle squadre favorite per lo scudetto. Ecco le sue parole e il pronostico.

Ex Milan, Evani: "Ecco le quattro squadre che potranno giocarsi lo Scudetto"

—  

"Le quattro che potranno giocarsi il titolo sono Napoli, Inter, Juve e anche il Milan che sta organizzando bene la squadra con acquisti funzionali per il gioco di Allegri

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE:

Ha tante alternative, non ha impegni infrasettimanale con le coppe e credo che come successo al Napoli l'anno scorso potrebbe essere la stagione dei rossoneri".

Leggi i
commenti
News milan: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA