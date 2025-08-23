Ex Milan, ecco il pronostico di Evani per lo Scudetto

LEGGI ANCHE:
Ha tante alternative, non ha impegni infrasettimanale con le coppe e credo che come successo al Napoli l'anno scorso potrebbe essere la stagione dei rossoneri".
Alberico Evani, ex centrocampista del Milan dal 1980 fino al 1993 e attuale allenatore della Sampdoria in Serie B – affiancato da Attilio Lombardo – ha rilasciato un’intervista a Tuttomercatoweb. Tra i tanti temi trattati, Evani ha parlato anche delle squadre favorite per lo scudetto. Ecco le sue parole e il pronostico.
"Le quattro che potranno giocarsi il titolo sono Napoli, Inter, Juve e anche il Milan che sta organizzando bene la squadra con acquisti funzionali per il gioco di Allegri
