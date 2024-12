Ex Milan, Enzo Raiola (Ag. Donnarumma): “Il colpo è stato brutto”

Ecco le parole di Raiola su fallo subito da Donnarumma: "Ero presente alla partita, era a Monaco dove risiedo. È stato un brutto colpo vederlo in diretta. I monitor dello stadio hanno inquadrato subito il colpo in faccia, si è subito pensato a qualcosa di peggio. Fortunatamente dai controlli fatti in questi giorni e anche oggi, è andata bene… Anche l'umore di Gianluigi, la paura è stata tanta, il fallo è stato brutto perché ha sfiorato gli occhi. È stata la paura più grande".