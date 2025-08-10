Pianeta Milan
L’ex Milan Cristante: “Modric ha vinto sei Champions, c’è tanto da rubargli”

Luka Modric (centrocampista AC Milan
Ai microfoni di Sky Sport Bryan Cristante ha commentato gli arrivi di Luka Modric al Milan e di Kevin De Bruyne al Napoli
Redazione PM

Se solo qualche anno fa ci avessero chiesto di stilare una top 5 dei migliori centrocampisti al mondo, difficilmente non avremmo inserito Luka Modric e Kevin De Bruyne. Oggi giocano entrambi in Serie A, il primo al Milan e il secondo al Napoli. Certamente i due hanno qualche anno in più e forse qualche acciacco fisico in più. Tuttavia, ciò non toglie nulla della loro immensa classe. In più, bisogna tener conto della loro mentalità vincente, una manna dal cielo per lo spogliatoio delle loro nuove squadre.

Il pensiero di Cristante su Modric e De Bruyne

—  

È sembrato d'accordo con queste affermazioni Bryan Cristante, centrocampista della Roma cresciuto nel settore giovanile del Milan. In un'intervista a Sky Sport gli è stato chiesto che cosa ruberebbe a Modric e De Bruyne. La sua risposta: "Cosa ruberei a Modric e De Bruyne? È difficile, c’è tanto da rubare (ride, ndr). Sono contento che due campioni incredibili come loro siano arrivati in Italia, danno visibilità alla Serie A ed è una cosa importante. Entrambi hanno fatto la storia, non saprei dire cosa gli ruberei. Forse per riprendere le risposte precedenti, gli ruberei proprio la capacità di vincere. Modric ha vinto sei Champions, a un giocatore così c’è tanto da rubare…".

La seconda domanda è stata ancora più difficile: chi è più forte tra Modric e De Bruyne? Ecco le sue parole: "Questa domanda è ancora più difficile della precedente. Non saprei… forse per l’età attuale direi De Bruyne, ma Modric è un giocatore che ha vinto tantissimo ed è ancora un campione. Entrambi faranno bene ed è un piacere averli nel nostro campionato".

