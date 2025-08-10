L’ex Milan Cristante: “Modric ha vinto sei Champions, c’è tanto da rubargli”

Se solo qualche anno fa ci avessero chiesto di stilare una top 5 dei migliori centrocampisti al mondo, difficilmente non avremmo inserito Luka Modric e Kevin De Bruyne . Oggi giocano entrambi in Serie A, il primo al Milan e il secondo al Napoli . Certamente i due hanno qualche anno in più e forse qualche acciacco fisico in più. Tuttavia, ciò non toglie nulla della loro immensa classe. In più, bisogna tener conto della loro mentalità vincente, una manna dal cielo per lo spogliatoio delle loro nuove squadre.

Il pensiero di Cristante su Modric e De Bruyne

È sembrato d'accordo con queste affermazioni Bryan Cristante, centrocampista della Roma cresciuto nel settore giovanile del Milan. In un'intervista a Sky Sport gli è stato chiesto che cosa ruberebbe a Modric e De Bruyne. La sua risposta: "Cosa ruberei a Modric e De Bruyne? È difficile, c’è tanto da rubare (ride, ndr). Sono contento che due campioni incredibili come loro siano arrivati in Italia, danno visibilità alla Serie A ed è una cosa importante. Entrambi hanno fatto la storia, non saprei dire cosa gli ruberei. Forse per riprendere le risposte precedenti, gli ruberei proprio la capacità di vincere. Modric ha vinto sei Champions, a un giocatore così c’è tanto da rubare…".