Bulut elogia l’ex Milan Calhanoglu: “E’ un orgoglio che un turco…”

"Hakan Çalhanoğlu mostra da anni un rendimento costante in Italia. Anche se alcuni dicono che non rende allo stesso livello in nazionale, resta un giocatore di alta qualità. Le sue prestazioni con Milan e Inter parlano da sole. È motivo di grande orgoglio che un calciatore turco sia candidato a questo premio. Le differenze tra il sistema di gioco dell'Inter e quello della nazionale possono influire, ma Çalhanoğlu è fondamentale per la Turchia."