Ex Milan, Brocchi: “Pioli alla Fiorentina ha tutte le carte per fare bene”

Stefano Pioli è tornato ad allenare in Italia, sulla panchina della Fiorentina . I tifosi del Milan lo ricorderanno per sempre con grande affetto. Lo scudetto conquistato nella stagione 2021/22 rimarrà indelebile nella memoria dei milanisti e anche sulla pelle del tecnico, che si è tatuato quello scudetto sul braccio. Dopo una parentesi di un anno in Arabia, dove ha allenato l' Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, è tornato in patria, pronto a rilanciare la Viola. Cristian Brocchi , altro ex Milan, ha commentato positivamente il suo ritorno a Firenze in un'intervista a Radio Serie A.

Ex Milan, Brocchi sul ritorno di Pioli alla Fiorentina

Parlando delle possibili sorprese della Serie A alle porte, ha detto: "La Fiorentina di Pioli mi piace per due motivi: uno perché lo scorso anno aveva già un potenziale da prime quattro e poi per vari motivi non è riuscita a centrare l’obiettivo. Due, per la presenza di Pioli, che torna con un valore diverso rispetto alla prima avventura in viola, avendo vinto e fatto ulteriore esperienza all’estero".