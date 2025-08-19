Ex Milan, Bierhoff: “Ecco cosa ho consigliato a Maldini”

L'ex attaccante del Milan, Oliver Bierhoff , è intervenuto ai microfoni de La Stampa. L’ex centravanti tedesco, che ha giocato in rossonero dal 1998 al 2001, ha parlato del suo ex compagno Paolo Maldini . Ha rivelato alcuni curiosi retroscena sulle volontà di Maldini di tornare a lavorare, ma solo a condizioni ben precise. Ecco le sue parole.

"Ogni tanto parlo con Paolo, ovunque servirebbero persone come lui. Gli ho pure consigliato di fare il dirigente in Nazionale, come è capitato a me. Ma lavorare nelle federazioni non è semplice. Maldini ha detto che gli piacerebbe, ma vuole lavorare solo dove può avere un peso decisionale e lasciare un’impronta".