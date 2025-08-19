Ex Milan, Bierhoff: “Ecco cosa ho consigliato a Maldini”

L'ex attaccante del Milan, Oliver Bierhoff, è intervenuto ai microfoni de La Stampa. L’ex centravanti tedesco, che ha giocato in rossonero dal 1998 al 2001, ha parlato del suo ex compagno Paolo Maldini. Ha rivelato alcuni curiosi retroscena sulle volontà di Maldini di tornare a lavorare, ma solo a condizioni ben precise. Ecco le sue parole.
Ex Milan, Bierhoff rivela: "Maldini vuole lavorare solo dove può..."—
"Ogni tanto parlo con Paolo, ovunque servirebbero persone come lui. Gli ho pure consigliato di fare il dirigente in Nazionale, come è capitato a me. Ma lavorare nelle federazioni non è semplice. Maldini ha detto che gli piacerebbe, ma vuole lavorare solo dove può avere un peso decisionale e lasciare un’impronta".
