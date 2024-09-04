Jamie Carragher, ex difensore del Liverpool ha partecipato ad un programma di Sky Sport UK, chiamato Fan Debate. All'interno della trasmissione vengono invitati dei tifosi a parlare e discutere con i presentatori di Sky o con ex calciatori. Verso la metà del programma esce la domanda su chi fossero gli acquisti peggiori della storia del Liverpool. Una tifosa propone Mario Balotelli e Carragher si trova d'accordo. Ecco le parole dell'inglese sull'ex Milan:

"Mi ero dimenticato di Balotelli. E' stato uno dei colpi di calciomercato i quali sapevi già non avrebbero funzionato."

Mario Balotelli nel 2014 passò dal Milan al Liverpool per una cifra intorno ai 20 milioni di euro. L'acquisto fu mirato a sostituire il partente Luis Suarez, direzione Barcellona. Fu Brendan Rodgers, ai tempi allenatore dei 'Reds', a chiedere a gran voce l'arrivo dell'attaccante italiano. Al suo arrivo Rodgers dichiarò in maniera sarcastica che avevano comprato l'attaccante per il triplete. L'italiano a Liverpool non fece un granché, 4 gol in 28 presenze. Dopo quella stagione tornò al Milan in prestito. Con l'arrivo di Jurgen Kloop, Balotelli fu rapidamente messo fuori rosa e poi venduto. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Leao-Barcellona, accordo Laporta-Mendes” >>>