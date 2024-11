Ex Milan, Bakayoko difende Mbappé: “La gente è troppo dura con lui”

L'ex calciatore del Milan, Tiemoue Bakayoko, ora alla corte del PAOK, ha rilasciato un'intervista al quotidiano L'Équipe in cui ha parlato di Kylian Mbappé, suo ex compagno di squadra al Monaco, difendendo il fuoriclasse francese dalle critiche ricevute ultimamente. Secondo Bakayoko, la decisione di Mbappé di non rispondere alla convocazione per la nazionale francese potrebbe essere una scelta saggia in questo momento della sua carriera. Ecco, di seguito, le sue parole: