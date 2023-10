Ex Milan, Baggio: “Van Basten era di un altro pianeta. La vera bellezza”

"Se chiudo gli occhi e penso al gol più bello penso a un gol segnato alla Juventus quando ero al Brescia, almeno così dicono anche i miei più cari amici. Però faccio fatica a trovarne uno, perché tanti sono stati importanti per il risultato. Sembra strano ma io guardo la sostanza più che l'estetica della giocata perché segnare non è per nulla facile. A proposito di gol: quello segnato da van Basten all'Urss è una roba clamorosa. Ecco, lui rappresenta la vera bellezza. Quando giocavo nella Juventus andai a vedere una partita di Coppa Italia fra Torino e Milan perché volevo guardare da vicino come si muoveva. Quando sono tornato a casa ho pensato: 'capito tutto, è di un altro pianeta'". LEGGI ANCHE: Tonali e Zaniolo via dal ritiro. La Procura notifica atti di indagine