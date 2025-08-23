Ex Milan, Ancelotti parla di Modric. Ecco le sue parole

L’ex allenatore del Milan e attuale ct del Brasile, Carlo Ancelotti, è stato intervistato dal quotidiano Il Giornale. Tra i vari temi, ha parlato anche del suo ex giocatore Luka Modric ai tempi del Real Madrid. Di seguito le sue parole.
"Gli ho parlato, farà divertire i tifosi, lascerà il segno nel campionato, è felice della scelta, sa di poter andare al mondiale, è un professionista assoluto, l'anno scorso non ha mai saltato un allenamento".
