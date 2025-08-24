Ex Milan, Ancelotti fiducioso del ritorno di Allegri. Le sue parole

L’ex allenatore del Milan e attuale ct del Brasile, Carlo Ancelotti, è stato intervistato dal quotidiano Il Giornale. Tra i vari temi, ha parlato anche del ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan. Di seguito le sue parole.
Ancelotti, ex Milan e ct del Brasile, parla del ritorno sulla panchina rossonera di Allegri. Ecco le sue parole
Ex Milan, Ancelotti: "Sono contento che il Milan si affidi di nuovo ad Allegri, è..."—
"Sono contento che il Milan s'affidi di nuovo ad Allegri: è una figura importante di cui squadra e club avevano bisogno. La A ha allenatori importanti, Sarri, Conte, Gasperini"
