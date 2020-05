Ex Milan, Ambrosini: “Rimpianti? Avremmo dovuto vincere di più”

MILAN NEWS – Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, nell’intervista in diretta Instagram con il giornalista Carlo Pellegatti, ha svelato alcuni rimpianti legati alla sua carriera in rossonero.

"Con Ancelotti in Italia abbiamo vinto decisamente meno di quello che avremmo dovuto vincere, quei cinque anni dal 2003 al 2007 sono gli anni di tre finali, un quarto di finale e una semifinale, vuol dire che in campionato abbiamo sbagliato qualcosa – rivela Ambrosini – .Il rimpianto continuo ad avercelo perché in Italia dovevamo vincere di più".