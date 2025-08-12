Ex Milan, Abbiati sul caso Donnarumma al PSG: “C’è della follia”

Il primo commento è il seguente: "C’è della follia, in tutto questo. Oppure è successo qualcosa che non sappiamo e allora okay, sono faccende loro, che riguardano soltanto loro. Altrimenti è una roba da matti, qualcosa che non ha spiegazione logica".

Il PSG non ha avuto assolutamente nessun tipo di riconoscenza: "Voi dite che gli ha fatto vincere mezza Champions e io vado oltre: anche qualcosa in più, di mezza... Eppure, da quel che sento, parrebbe che sia scarso coi piedi...".

Sono così tanto un problema i suoi limiti con i piedi? "Allora, possiamo dire che coi piedi ce ne sono tanti più bravi di lui, però da qui a cambiare un portiere che ti ha infilato in bacheca una Champions...".

Si tratta di una motivazione assurda: "Una motivazione che ha dell’incredibile. Ripeto, in Europa ha fatto parate senza senso, interventi che in pochi sarebbero stati in grado di fare".

I voti di Abbiati a Donnarumma tra i pali e con i piedi: "Un 11 fra i pali e 6,5 coi piedi. Comunque, sufficienza piena".

E ora, dove andrà? "Beh, di certo uno del suo livello cascherà in piedi e andrà in un altro big club, anche se è un peccato che debba interrompere così un ciclo. Gli auguro la soluzione migliore perché se lo merita".

Abbiati dice di averlo sentito di recente: "Gli ho mandato un messaggio dopo la vittoria in Champions per congratularmi".