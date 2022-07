L’ex allenatore di De Ketelaere: “Beato chi lo prende. È presente e futuro”

Carlo van Grimberghe, ex allenatore di Charles De Ketelaere all'Under-15 del Club Brugge, ha parlato dell'obiettivo di mercato del Milan

Carlo van Grimberghe, ex allenatore di Charles De Ketelaere all'Under-15 del Club Brugge, ha parlato dell'obiettivo di mercato del Milan. Queste le sue dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport: "Beato chi lo prende. Un colpo per il presente e il futuro. Può fare il fantasista, la mezzala, perfino la punta. E da ragazzino giocava centrale difensivo. De Ketelaere è alto, tecnico e ha un gran senso del gioco, quindi se la cavava discretamente. Per fortuna è stato spostato più avanti".