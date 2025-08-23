Evani: “Loftus Cheek? È il miglior acquisto del Milan”

Alberico Evani , ex centrocampista del Milan dal 1980 fino al 1993 e attuale allenatore della Sampdoria in Serie B – affiancato da Attilio Lombardo – ha rilasciato un’intervista a Tuttomercatoweb. Tra i tanti temi trattati, Evani ha parlato anche di Ruben Loftus-Cheek . L’ex Milan ha speso grandi parole per il centrocampista inglese, definendolo addirittura il miglior colpo a centrocampo dei rossoneri. Ecco le sue dichiarazioni.

"Il centrocampo è intrigante ma il miglior acquisto per me è quello che avevano già in casa ovvero Loftus-Cheek: è straordinario, ha avuto qualche infortunio di troppo ma se trova continuità potrà essere una pedina fondamentale".