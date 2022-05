Eriksson: “Quagliarella, Ibrahimovic ha 40 anni: prova a superarlo”

L'ex allenatore della Sampdoria Sven-Goran Eriksson e il consiglio a Fabio Quagliarella: 'prova a superare Zlatan Ibrahimovic'

Sven-Goran Eriksson ha parlato della Sampdoria, uno dei club allenati nella sua carriera. Lo svedese ha elogiato Fabio Quagliarella , definito un ottimo attaccante, e lo ha esortato a fare ancora meglio nonostante i suoi 39 anni. D'altronde Zlatan Ibrahimovic ne ha 40 e gioca ancora: perché non provare a superarlo? Queste le dichiarazioni rilasciate al 'Secolo XIX'.

"Quagliarella è un ottimo attaccante: lo so, ha 39 anni, ma Zlatan gioca a 40, può provare a superarlo. Ekdal, è importante anche per la mia Svezia: centrocampista difensivo bravo a dare equilibrio. E poi c'è il norvegese: sapete dove sono nato io, no? E nella Samp ora c'è Thorsby, è bravo di testa, qualche gol lo fa, magari segna lui".