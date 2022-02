Eriksen: “Ecco quando ho capito che sarei tornato a giocare a calcio”

Christian Eriksen, nuovo centrocampista del Brentford, ha parlato ai canali ufficiali del club londinese. Ecco le sue prime dichiarazioni

Christian Eriksen , classe 1992 , ha firmato fino al 30 giugno con il Brentford , club della Premier League inglese, dopo aver rescisso il contratto che lo legava all' Inter . Come noto, infatti, dopo il malore che ha accusato durante gli Europei , e le sue particolari condizioni di salute, l'ex Tottenham e Ajax non avrebbe ricevuto l'idoneità per giocare a calcio in Serie A .

“È stato il periodo più lungo in cui non ho giocato a calcio - ha detto Eriksen -. Sono stato fortunato a non aver subito infortuni. Stare senza calcio per sei o sette mesi è tanto. È stato molto difficile. Poi finalmente ho toccato un pallone su un campo, ho annusato l’erba, le scarpe da calcio, e tutto è tornato alla normalità. Fisicamente sono in un’ottima condizione, è solo il tocco col pallone che deve tornare veloce come prima. Vedremo come reagirà il mio corpo, intanto mi sento molto bene. Nei prossimi mesi mostrerò che sono ancora un calciatore”. Milan, folle idea per il centrocampo: Elliott dirà sì? Le ultime di mercato >>>