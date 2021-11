Enock Balotelli: “Mio fratello non in Nazionale? Non capisco”

Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli, ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato della Nazionale Italiana

Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Notizie.com. Enock ha parlato di come possa essere per Roberto Mancini convocare nuovamente Supermario: "Mario è stato messo da parte troppo presto e non ne capisco il motivo. In Francia ha segnato tantissimi gol e già non veniva neanche preso in considerazione. Mi dispiace soprattutto che non venga valutato per quello che fa in campo ma per altro".