Emre Can avverte: “Attenzione al Milan di Allegri. È un vincente”

"Sarà il valore aggiunto dei rossoneri insieme a Modric. Io, però, farò il tifo per la Juventus e mi auguro che questo possa diventare l’anno giusto per rivedere lo scudetto a Torino”.
INTERVISTE
Emre Can, centrocampista del Borussia Dortmund ed ex Juventus, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato anche del Milan e di Massimiliano Allegri, suo ex allenatore ai tempi della Juventus. Il centrocampista tedesco non ha dubbi: con Allegri, il Milan può essere letale. Ecco le sue parole.
"Quest’anno farei attenzione al Milan di Allegri. Max è un vincente, un grandissimo allenatore: tatticamente cura ogni dettaglio, in campo è molto esigente ma poi quando è finito l’allenamento è la persona più simpatica del mondo, scherza con tutti".
