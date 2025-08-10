Pianeta Milan
Emre Can avverte: “Attenzione al Milan di Allegri. È un vincente”

Milan, Emre Can avvertei: “Attenzione al Milan di Allegri". Ecco le parole del tedesco alla Gazzetta dello Sport
Emre Can, centrocampista del Borussia Dortmund ed ex Juventus, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato anche del Milan e di Massimiliano Allegri, suo ex allenatore ai tempi della Juventus. Il centrocampista tedesco non ha dubbi: con Allegri, il Milan può essere letale. Ecco le sue parole.

Emre Can: "Allegri e Modric saranno i valori aggiunti dei rossoneri"

"Quest’anno farei attenzione al Milan di Allegri. Max è un vincente, un grandissimo allenatore: tatticamente cura ogni dettaglio, in campo è molto esigente ma poi quando è finito l’allenamento è la persona più simpatica del mondo, scherza con tutti".

"Sarà il valore aggiunto dei rossoneri insieme a Modric. Io, però, farò il tifo per la Juventus e mi auguro che questo possa diventare l’anno giusto per rivedere lo scudetto a Torino”.

