Emery su Thiago Silva: “Volevo difendesse alto, ma lui non lo accettava”

ULTIME NEWS – Unai Emery, ex allenatore del Psg, ha rilasciato un’intervista a ‘France Football’ in cui racconta il rapporto non idilliaco con Thiago Silva. Ecco il motivo dello screzio tra i due: “Volevo che la squadra difendesse più in alto. Thiago Silva è un grande giocatore, ma non riuscivo a farglielo accettare. Volevo che uscisse dalla sua comfort zone, in modo da rendere più efficace la pressione sugli avversari. Ho lavorato con lui, ma non sono riuscito a farglielo accettare. E questa cosa si rifletteva su tutta la squadra, che sotto pressione tendeva ad abbassarsi. Questa cosa è accaduta anche al Camp Nou, ecco perché l’anno dopo contro il Real Madrid scelsi Kimpembe”. Intanto ecco le parole dell’agente del brasiliano su un possibile ritorno al Milan, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android