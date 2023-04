El Kaddouri: “Un peccato se il Napoli non arrivasse in finale di Champions”

Omar El Kaddouri, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al cammino degli azzurri in Champions League

In vista del match di Champions League tra Milan e Napoli, l'ex attaccante azzurro Omar El Kaddouri ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Sportitaliamercato', sostenendo come con un sorteggio del genere per il club partenopeo sarebbe un peccato se non dovesse arrivare fino all'atto finale. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Omar El Kaddouri sul Napoli in Champions League — "Ci sono squadre con più esperienza lì ai quarti. Però con questo sorteggio, dico che sarebbe un peccato se non arrivasse in finale. E' un'occasione che non si presenta spesso, spero che la squadra di Spalletti sarà brava a sfruttarla. Non oso immaginare anche lì i tifosi del Napoli ad assistere la loro squadra in finale di Champions. sarebbe una cosa spettacolare, bellissima per la città intera". Milan, occhi su un attaccante in uscita dal PSG >>>