Ds Partizan Belgrado: “Vlahovic? Gli consiglio di rimanere in Italia”

Ivica Iliev, direttore sportivo del Partizan Belgrado, ha parlato del futuro di Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina cresciuto nel club serbo. Le dichiarazioni ai microfoni di 'Lady Radio': "Vlahovic? E' tra i centravanti più talentuosi d'Europa, anche se forse per lui sarebbe meglio giocare un altro anno a Firenze, che resta una piazza importante per i giocatori giovani. Adesso tutti conoscono le sue qualità ed è normale che attiri l'attenzione di molti club, ma secondo me dovrebbe rimanere in Italia. La Fiorentina farebbe la cosa giusta se rinnovasse il contratto al giocatore, altrimenti se non dovesse firmare potrebbe anche essere venduto subito".