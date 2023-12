Più ci si avvicina alla sessione invernale di calciomercato e più aumentano le voci in merito a possibili trattative. Il Milan sarebbe interessato a Radu Drăgușin, difensore del Genoa che sta facendo molto bene in questa stagione. Sul giocatore ci potrebbe essere una vera e propria asta di mercato, ma, probabilmente, se ne parlerà da giugno in poi.