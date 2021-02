Donnarumma: “Sogno di giocare la Champions League con il Milan”

Milan, il sogno di Donnarumma

Gianluigi Donnarumma, portiere rossonero, ha parlato dell’obiettivo stagionale del Milan. Ecco, inoltre, il suo sogno nel cassetto rivelato ai microfoni di ‘Sky Sport’: “È un Milan che può lottare per lo scudetto, che non si deve accontentare. Il nostro obiettivo è la Champions, però i calcoli li faremo alla fine. La Champions League? È un sogno giocarla, tornare lì significherebbe portare il Milan dove merita“. Clicca qui per leggere l’intervista completa di Gigio >>>