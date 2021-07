Donnarumma: “Sarò sempre un tifoso del Milan, parlerò presto”

Gigio Donnarumma, ex portiere del Milan e campione d'Europa con la Nazionale italiana, ha parlato del suo addio ai rossoneri

Gigio Donnarumma, ex portiere del Milan e campione d'Europa con la Nazionale italiana, ha parlato del suo addio ai rossoneri ai microfoni di Sky, durante la trasmissione 'Calciomercato - L'originale': "Parlerò di tutto, sarò sempre legato ai colori rossoneri e rimarrò un tifoso del Milan. Gli auguro tutto il bene di questo mondo, poi parlerò del resto. Ora mi godo tutto questo, poi andrò in vacanza. A tempo debito parlerò". Le Top News di oggi sul mercato del Milan: Giroud in arrivo, Pobega incontra la dirigenza