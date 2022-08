Donnarumma giura amore eterno al PSG: “Voglio stare qui a lungo”

Gianluigi Donnarumma, portiere del PSG ed ex Milan, giura amore eterno ai francesi, augurandosi di scrivere la storia del club. Il tutto esternato in un'intervista a Sky Sport: "Qui mi sento veramente a casa, sto molto bene. Il club è una cosa incredibile, non si può spiegare. È una famiglia per me, sono contento di stare qui, voglio rimanerci il più a lungo possibile e fare la storia di questa squadra".