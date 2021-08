Donnarumma: “Ora sto benissimo. Al Psg per vincere la Champions”

Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan, ha parlato del suo approdo al Psg, dell'accoglienza del presidente e dell'obiettivo Champions League

Gianluigi Donnarumma , ex portiere del Milan, ha parlato del suo approdo al Psg, dell'accoglienza del presidente e dell'obiettivo Champions League. Queste le dichiarazioni ai microfoni del 'Corriere dello Sport'.

"Quando ho firmato il Presidente mi ha detto "Finalmente siamo insieme". Ora sto benissimo, sono molto rilassato, l'anno scorso la squadra non ha vinto la Ligue 1, ma il vero obiettivo è un altro, la Champions League".