Donnarumma snobba il Milan: “Scudetto al Napoli? Sarei troppo contento”

Gianluigi Donnarumma, portiere del PSG ed ex estremo difensore del Milan, tifa per il Napoli di Luciano Spalletti nella corsa allo Scudetto

Daniele Triolo

Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan, non è più tanto simpatico ai tifosi del Diavolo da quando, nell'estate 2021, dopo mesi di incertezza sul suo futuro professionale e la poca chiarezza espressa, ha deciso di lasciare i rossoneri a parametro zero per approdare nella fila del ricco PSG.

Una scelta di vita e di carriera, secondo Donnarumma. Un tradimento, secondo i sostenitori del Milan. La squadra per la quale, da sempre, l'ex numero 99 ha dichiarato di fare il tifo. Lasciata così, proprio nel momento in cui stava tornando nell'élite del calcio italiano ed internazionale. Per giunta a costo zero, privando il club di Via Aldo Rossi di un potenziale incasso da record per la sua cessione con conseguente maxi-plusvalenza.

Donnarumma-Milan, peggio non poteva finire ... — Ora la storia dell'amore finito tra Donnarumma e il Milan si arricchisce di un nuovo capitolo. Stanno facendo discutere, infatti, le dichiarazioni rilasciate dall'estremo difensore del PSG di Christophe Galtier a 'Canale 21', emittente televisiva di Napoli, durante la trasmissione del comico Peppe Iodice.

Donnarumma, che come noto è originario di Castellammare di Stabia (NA), ha infatti preso posizione nella corsa allo Scudetto 2023 che, attualmente, vede gli azzurri di Luciano Spalletti a 41 punti, primi in Serie A, a +8 sui rossoneri di Stefano Pioli, i compagni di squadra con cui ha condiviso lo spogliatoio fino a 18 mesi fa.

"Napoli è la mia città. Per lo Scudetto ..." — "Dal mio arrivo al Milan ci sono stati alcuni dubbi sul mio amore per Napoli ma in realtà amo Napoli - ha dichiarato Donnarumma -. È la mia città e non c'è dubbio su questo. Contento se il Napoli vincesse lo Scudetto? Troppo. Troppo", le parole del portiere della Nazionale Italiana. L'ennesimo colpo al cuore inferto ai tifosi che, fortunatamente, ora hanno le spalle ben coperte da Mike Maignan.