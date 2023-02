Donnarumma: “Sempre grato a Mihajlovic, mio fratello era un modello”

"Volevo fare il portiere per fare come mio fratello. Era il mio sogno, non ho mai giocato in altre posizioni. Mio fratello è sempre stato un modello, il mio obiettivo era arrivare dov’era. Bene, l’ho superato oggi. Ho un rapporto molto forte con lui, e quando ci siamo incontrati insieme al Milan, è stato un momento molto bello per noi. Non avevamo mai avuto occasione di stare insieme, perché anche lui usciva di casa presto e non potevo vivere tutti i momenti che si vivono con un fratello. A Milano abbiamo avuto l’opportunità di recuperare".

"Oggi sembro quasi vecchio, ma sono ancora giovane. Ho iniziato molto presto, è vero, e ne sono felice. Da allora ho accumulato molta esperienza, sono cresciuto enormemente. Ho diverse stagioni alle spalle, ognuna ha portato la sua parte di difficoltà e questo mi ha permesso di andare avanti. Sono felice del mio percorso e delle mie scelte. Debutto arrivato presto? Era davvero il mio sogno ed ero semplicemente felice. Sarò sempre grato a Mister Mihajlovic, che si è fidato di me e mi ha dato tanto. Era molto importante per me, mi parlava molto: non lo dimenticherò mai. Il giorno prima avevo avvertito la mia famiglia dopo aver parlato con lui. Sono saliti da Napoli a Milano, mi sono commosso molto. Era un giorno molto speciale: era il mio debutto ed ero molto giovane. C’era un po’ di ansia, ma solo prima della partita. Una volta in campo, è completamente sparito. Ma le ore prima della partita non sono state facili. Vedevo i social network, tutto era puntato su di me, e a 16 anni non riesci ancora a gestire molto bene questa pressione. Solo l’esperienza ti aiuta a gestirla". Segui insieme a noi la diretta testuale del match tra Milan e Torino >>>