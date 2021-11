Donnarumma: “La rivalità con Navas mi disturba. La panchina fa male”

Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan, ha parlato della situazione non felice al Psg e della rivalità con Keylor Navas

Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan, ha parlato della situazione non felice al Psg e della rivalità con Keylor Navas. Queste le dichiarazioni ai microfoni di TNT Sports: "Rivalità con Navas? Non ha effetto sulle mie prestazioni, però mi disturba. Non è facile perché ero abituato a giocare sempre dall’inizio e qualche volta mi fa male stare in panchina. Ma sono sicuro che la situazione si risolverà".