Donnarumma: “Ibrahimovic rimarrà una grande parte della mia vita”

Gianluigi Donnarumma, portiere del PSG ed ex Milan, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, che ha avuto per 18 mesi come compagno in rossonero

Daniele Triolo

Gianluigi Donnarumma, portiere del PSG ed ex Milan, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, che ha avuto per 18 mesi come compagno di squadra in rossonero, ai microfoni di 'France Football'. Queste le dichiarazioni di Donnarumma.

"Zlatan è stato molto importante per me. Rimarrà una grande parte della mia vita. Sono maturato e migliorato tanto da quando è tornato al Milan e non solo nel calcio. Mi ha dato quello sprint che mi mancava. Lui ha questa tenacia, questa forza che tira fuori il meglio da te".

"E anche quando dice qualcosa che può infastidirti, lo fa per tirare fuori il meglio da te - ha precisato Donnarumma su Ibrahimovic -. All'inizio magari esclami: "Mamma mia Zlatan" ma poi immediatamente capisci che lo fa per il tuo bene. E' stato importantissimo per la squadra averlo al nostro fianco". Ecco come e dove vedere Milan-Salernitana in tv o in diretta streaming >>>