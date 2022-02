Donnarumma sugli Europei: “Vincere con l’Italia è qualcosa di speciale”

Gianluigi Donnarumma, ex portiere Milan oggi al PSG, è tornato a parlare della vittoria dell'Italia agli Europei la scorsa estate a Wembley

Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan oggi al PSG, ha parlato in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina. In merito ai mesi intensi trascorsi la scorsa estate e, più in particolare, sulla vittoria dell'Italia a Wembley contro l'Inghilterra nella finale dei Campionati Europei, Donnarumma ha dichiarato quanto segue.