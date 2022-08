Donati sulla Serie A: “Il Milan è ripartito da come aveva finito”

Massimo Donati , ex centrocampista rossonero, ha parlato della Serie A appena iniziata e del Milan , che ha fatto un'ottima impressione. Queste le dichiarazioni rilasciati a 'TuttoMercatoWeb': “È una bella Serie A, le grandi hanno fatto il loro dovere da subito e sono già in palla”.

"Il Milan è ripartito da come aveva finito. L'Inter non molla mai, ci crede fino alla fine. Anche il Napoli mi ha fatto un'ottima impressione".