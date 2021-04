Donadoni: “Rinnovo Ibrahimovic? E’ indispensabile per il Milan” | News

Roberto Donadoni, ex giocatore del Milan, nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha parlato di Zlatan Ibrahimovic

Roberto Donadoni, ex giocatore rossonero, ha rilasciato un'intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Donadoni ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, che la settimana prossima dovrebbe firmare il suo rinnovo con il Milan: "Zlatan è un campione di personalità. Quest’anno non è sempre stato disponibile, ma quando ha giocato è stato quasi sempre incisivo. Fa bene la società a ritenerlo indispensabile. Intorno a lui si dovrà costruire e far crescere, anno dopo anno, un gruppo altrettanto competitivo. Già quest’anno ho trovato piacevoli conferme in Calabria, Kessie e anche Tomori. Tutti e tre si sono dimostrati all’altezza, di spessore anche a livello caratteriale". Intanto oggi c'è Parma-Milan. Ecco le scelte di Pioli.