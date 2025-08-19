Donadoni: “Milan, scelti profili interessanti sul mercato. Ora …”

L'ex centrocampista rossonero, dal 1986 al 1996, Roberto Donadoni è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Ha parlato del calciomercato del Milan e dei colpi come Jashari, Estupiñán e De Winter. Secondo l'ex rossonero, il club ha scelto profili interessanti che però dovranno dimostrare di essere all’altezza. Donadoni non si è comunque voluto sbilanciare con un giudizio: prima vuole vedere quale attaccante arriverà. Ecco le sue parole al quotidiano rosa.
"Da Jashari a Estupinan e De Winter, il Milan ha scelto profili interessanti, che però devono confermarsi ad altissimo livello. Per me hanno tutti la qualità per fare il salto, ma aspetto anche di vedere chi arriverà in attacco per dare un giudizio definitivo".
