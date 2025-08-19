Donadoni: “Milan, scelti profili interessanti sul mercato. Ora …”

L'ex centrocampista rossonero, dal 1986 al 1996, Roberto Donadoni è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Ha parlato del calciomercato del Milan e dei colpi come Jashari, Estupiñán e De Winter. Secondo l'ex rossonero, il club ha scelto profili interessanti che però dovranno dimostrare di essere all’altezza. Donadoni non si è comunque voluto sbilanciare con un giudizio: prima vuole vedere quale attaccante arriverà. Ecco le sue parole al quotidiano rosa.