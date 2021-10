Donadoni: “Milan: carattere, qualità e spessore. Tonali è trasformato”

Roberto Donadoni, ex giocatore del Milan ed oggi allenatore, ha parlato della squadra di Stefano Pioli, che ieri ha vinto 2-3 a Bergamo

Roberto Donadoni , ex giocatore del Milan ed oggi allenatore, ha parlato ai microfoni di 'Radio Rai' di vari argomenti. Tra questi, anche di Atalanta-Milan , partita della 7^ giornata della Serie A 2021-2022 , terminata 2-3 per i rossoneri di Stefano Pioli al 'Gewiss Stadium' di Bergamo .

"Il Milan ha dimostrato carattere, qualità e spessore - ha detto Donadoni dei rossoneri - . L'Atalanta è una squadra collaudata che mette in primo piano la fisicità ma i rossoneri non sono stati da meno. Questo è un aspetto importante. Vincere una partita così non era affatto semplice".