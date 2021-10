Donadoni: “Io tecnico del Milan? In passato ci sono stati dei contatti”

Roberto Donadoni, ex giocatore del Milan, ha svelato nell'intervista rilasciata a Tuttosport di essere stato vicino al club rossonero

Roberto Donadoni, ex giocatore del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tuttosport. Donadoni ha svelato di essere stato vicino al Milan in passato: "Qualche anno fa ci sono stati dei contatti, ma non potevo prendere in considerazione l’offerta perché ero impegnato con un altro club. Il Milan ora ha un ottimo allenatore, che sta facendo molto bene, per il futuro vedremo". Intanto il Milan pensa a un grande colpo a costo zero.