Donadoni: “Io all’Atalanta? Ora senza logica. Su Van Basten..”

NEWS MILAN – Intervenuto a “Casa Sky Sport” in diretta su Sky Sport 24, l’ex rossonero Roberto Donadoni ha parlato tra le altre cose dei suoi ricordi e del momento del calcio italiano.

Queste le parole del tecnico dello Shenzhen, club del campionato cinese: “La situazione qui si sta tranquillizzando, sono circa una decina di giorni che siamo tornati in campo a lavorare rigorosamente con le mascherine. La vita è tornata quasi totalmente alla normalità. Di fronte ad una situazione del genere l’uso della mascherina è il minimo”.

Sull’esperienza di Parma: “Sono molto legato e affezionato. Ho battezzato mia figlia lì e dal punto di vista sentimentale sono molto legato alla città. Ho vissuto momenti unici anche dal punto di vista sportivo, nonostante si sia conclusa in maniera tragica con il fallimento”.

Tornare ad allenare in Italia: “Atalanta? Credo che attualmente abbia un allenatore che ha dimostrato di valere molto, parlare di un altro allenatore oggi è senza logica. Condivido coi miei conterranei l’emozione di vedere una squadra che tiene testa alle migliori in Italia e in Europa. Speriamo di mettere in fretta alle spalle questo periodo e il Coronavirus”.

Su giocare contro Maradona: “Porta dei ricordi grandissimi. Capisci realmente cosa significa essere fuoriclasse e avere la fortuna di misurarsi contro questi grandi campioni. In prima persona in quel momento fatichi a realizzare e a capire, solo oggi te ne rendi conto. Ho imparato lezioni di vita che oggi cerco di trasferire ai miei ragazzi”.

Sul giocatore migliore che ha allenato: “La cosa più bella da allenatore è stata quella di rendermi conto personalmente che conoscendo certi ragazzi sono diversi rispetto a come vengono descritti. Tra quelli straordinari che ho allenato dico Pirlo, uno di quelli che sposta l’equilibrio da una parte all’altra. L’esperienza in Nazionale è stata incredibile da questo punto di vista. Chi mi ha impressionato di più? Certamente Maradona, ma anche Careca. Ovviamente Van Basten, Baresi e Tassotti con cui vivevo quotidianamente. Con loro ammiravo ancora di più il valore. Van Basten in assoluto il migliore, con loro anche Maradona e Platini”.

