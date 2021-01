Donadoni: “Il primato del Milan non è casuale” | Serie A News

Ultime Notizie Milan News: le parole di Donadoni

MILAN NEWS – Roberto Donadoni, ex giocatore del Milan, ha rilasciato un’intervista al quotidiano Libero. Donadoni si è soffermato sulla stagione che sta vivendo la squadra di Pioli.

“In classifica stanno andando forte e anche sul mercato stanno facendo bene con innesti importanti. Indubbiamente i presupposti ci sono tutti per restare in alto fino alla fine. Questo resta un campionato anomalo tra Covid e mancanza di pubblico, ma il primato del Milan non è casuale. I rossoneri stanno ormai viaggiando a questi ritmi dal post lockdown, per quanto dimostrato in questo anno solare hanno tutte le carte in regola. E da milanista glielo auguro… Un paragone con lo scudetto del 1999? Sono epoche molto diverse per fare paragoni. Direi però che questo Milan viene già da una seconda parte della scorsa stagione molto brillante. Pioli ha fatto un ottimo lavoro, ma la base di quest’anno è differente rispetto a Zac, che ricostruì da zero”. E’ la giornata di Tomori. VAI AL NOSTRO LIVE>>>