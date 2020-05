Donadoni: “Baresi, la capacità di privilegiare i fatti rispetto alle parole”

MILAN NEWS – Roberto Donadoni, tecnico dei cinesi dello Shenzhen FC ed ex calciatore del Milan con 390 gare e 23 gol all’attivo, ha parlato di Franco Baresi, fresco 60enne, suo ex capitano del Milan negli Ottanta e Novanta, in esclusiva ai microfoni di ‘Repubblica‘ questa mattina in edicola.

"Per il 60° compleanno ho mandato a Franco un messaggio video. Il numero 6 lo identifica come giocatore unico per il calcio mondiale ed il suo insegnamento più grande è la capacità di privilegiare i fatti rispetto alle parole. Oggi, più che mai, c'è bisogno di questo", le parole di Donadoni.