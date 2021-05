Donadoni: “Aspettative diverse per Ibrahimovic e Ronaldo. Vi spiego”

Roberto Donadoni, ex calciatore del Milan, ha parlato del percorso di Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo in questa stagione

Roberto Donadoni, ex calciatore del Milan, ha parlato del percorso di Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo in questa stagione. C'è una differenza sostanziale tra i due. Ecco il suo pensiero ai microfoni di 'Sky Sport': "Mi sembra che il percorso di Ibra sia diverso da quello di Ronaldo. Le aspettative di inizio campionato erano diverse: la Juve doveva dominare il campionato, mentre il Milan era obbligato a risalire un po' in classifica. Ibrahimovic comunque si è calato bene nella situazione, e l'atteggiamento generale è positivo nei confronti dei compagni, e ora danno tutto il necessario". Intanto, sul fronte mercato, il Milan resta vigile su un top player assoluto >>>