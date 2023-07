Djokovic: “Ibrahimovic è il mio preferito, ma il migliore di sempre…”

Le parole di Novak Djokovic su Zlatan Ibrahimovic

“Miglior calciatore di sempre? Mi metti in difficoltà. Il mio preferito è Zlatan Ibrahimovic. A Zlatan voglio bene, è un mio amico quindi devo dire lui. Per il migliore non so sceglierne uno tra Pele, Maradona, Ronaldo, Cristiano Ronaldo e Messi”. LEGGI ANCHE: Milan, l'obiettivo Hudson-Odoi vuole lasciare il Chelsea >>>