Diritti tv Serie A, Dal Pino: “DAZN? Inaccettabile ciò che stiamo vedendo”

Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, ha parlato dei problemi riscontrati da DAZN nelle prime giornate di campionato

Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, ha parlato dei problemi riscontrati da DAZN nelle prime giornate di campionato. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Radio Deejay': "Tutti gli studi che il nostro gruppo ha commissionato in relazione alla potenzialità di trasmissione evidenziavano la possibilità di trasmettere senza problemi: criticare è facile, l’unico tema è che siamo solo su una piattaforma. I diritti tv sono una materia complessa, ci sono regole per la vendita. Ci sono stati dei player che hanno fatto offerte, DAZN ha vinto: bisogna dare il tempo per regolarsi, ma la Lega non sta a guardare. Per noi è inaccettabile quello che stiamo vedendo, lo abbiamo detto al loro AD e aspettiamo i loro correttivi. Le prime giornate sono state complicate, l’ultima ha dato problemi e la Lega è parte passiva: possiamo solo protestare con DAZN e chiedere che vengano introdotti strumenti di controllo". Le pagelle post-partita dei calciatori rossoneri secondo la nostra redazione >>>