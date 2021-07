Diniz (allenatore Santos): “Spero che Kaio Jorge resti fino a dicembre”

Fernando Diniz, allenatore del Santos, vorrebbe trattenere il suo gioiello Kaio Jorge ancora qualche mese. Ma sa già che non sarà facile

Il Santos ha battuto per 4-0 la Juazeirense in una partita della 'Copa do Brasil'. Kaio Jorge, l'attaccante classe 2002 vicino alla Juventus ma corteggiato anche da Milan e Benfica, non ha giocato poiché non convocato. Ovviamente, per le questioni di calciomercato che lo stanno riguardando in questi giorni.