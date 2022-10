Dinamo Zagabria-Milan, Rebic: “Conosciamo i loro punti deboli”

Ante Rebic, attaccante rossonero, ha parlato alla vigilia di Dinamo Zagabria-Milan, partita valida per la 5^ giornata del gruppo E di Champions League

Sulla Dinamo Zagabria : “La Dinamo è un grande avversario come hanno dimostrato all’andata. Noi li abbiamo analizzati bene e conosciamo i loro punti deboli: spero che prenderemo i tre punti e andiamo più vicini all’obiettivo”.

Sul passaggio del turno : “E’ molto importante per il nostro lavoro degli ultimi tre anni. L’anno scorso abbiamo raggiunto la fase a gironi e quest’anno vogliamo fare un passo in più e arrivare agli ottavi”.

Sul ritorno in Croazia: "Non è così caldo rispetto allo stadio di Spalato, ma è bello tornare in Croazia. Il campo sarà sicuramente perfetto, lo stadio un po' meno… Andiamo là per fare il meglio".