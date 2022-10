Dinamo-Milan, Pioli: “Brahim Diaz sta meglio, domani faremo un provino”

Sulla partita : "Abbiamo un'occasione. La squadra ha sfruttato sempre le possibilità. Sappiamo le difficoltà perchè la Dinamo è un'ottima squadra e in casa non perde da dicembre 2021. Ci aspetta una partita da Champions che pretende prestazioni di alto livello a cui siamo preparati".

Sulla Dinamo: "La Dinamo di solito aspetta un po' di più per ripartire perchè ha un attaccante molto veloce: ti fa giocare un po' di più. Dovremo stare attenti e lucidi nelle transizioni: sarà un aspetto importante. La partita richiede tante situazioni e tanta cura dei particolari: per entrambe è una partita quasi decisiva per il passaggio del turno. Abbiamo il nostro modo di stare in campo e abbiamo costruito nel tempo la nostra identità: dobbiamo fare le cose che sappiamo".